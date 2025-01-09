«Русская девушка» Джонни Деппа рассказала о его помощи с бизнесом

Модель Власова опровергла слухи о том, что актер Депп помог ей открыть бутик

Российская модель Юлия Власова, которую называют «русской девушкой» актера Джонни Деппа, ответила на вопросы о возможной помощи актера с ее бизнесом. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Власова опровергла слухи о том, что Депп помог ей с открытием ювелирного бутика в Москве.

«Люди любят посплетничать. Хотя, если бы это было правдой, я, конечно, не возражала бы», — призналась она.

В октябре девушка подтвердила роман с Джонни Деппом. Модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находилась в романтических отношениях. В ноябре она сообщила, что собирается выйти замуж.

В настоящее время Юлия Власова проживает в Москве. Манекенщица обучается оценке бриллиантов и планирует в будущем жить на две страны — Россию и Францию. Ее жизнь до знакомства с Джонни Деппом была связана с Чехией и модельным бизнесом. Личность жениха Юлии Власовой пока остается неизвестной.

Накануне Юлия Власова снялась в бикини и шубе.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп может вернуться к своей роли в фильме «Пираты Карибского моря».