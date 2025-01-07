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На Рублевке не захотели нанимать Седокову на новогодний корпоратив

Певица Алена Кравец заявила, что Седокову не заказывали на Рублевке в Новый год
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса, певица и светская леди Алена Кравец заявила в беседе с aif.ru, что жители Рублевки не захотели нанимать артистку Анну Седокову на новогодние корпоративы.

По словам Кравец, люди с Рублевки не стали нанимать Седокову на фоне кончины экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, — не хотели «привлекать негатив» в свой дом. Актриса отметила, что мнение о певице сложилось разное.

Как утверждает Кравец, некоторые с Рублевки считают, что Седокова виновата в трагедии. Другие же ее поддерживают.

«Кто-то ей сочувствует и поддерживает, но считает, что после этого удара она долго не сможет оправиться», — заявила светская львица.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Ранее первая жена Тиммы обратилась к Седоковой.

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