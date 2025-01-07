«Считал себя супер-самцом»: подруга Седоковой объяснила, почему Тимма изменял певице

Певица Алена Кравец: баскетболист Тимма был большого мнения о своей маскулинности

Предпринимательница, актриса и певица Алена Кравец объяснила, почему баскетболист Янис Тимма мог изменять ее подруге — певице Анне Седоковой. Кравец цитирует aif.ru.

По словам Кравец, Седокова якобы не раз говорила ей, что ее отношения с экс-супругом Тиммой были тяжелыми, и даже нанимала детектива, чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене.

Кравец отметила, что мужчины изменяют и красивым женщинам тоже, поскольку являются полигамными.

«А Янис Тимма, насколько я могу судить, о своей маскулинности был большого мнения, считал себя супер-самцом. Но, видимо, не рассчитал свои силы», — рассуждает она.

На измены, продолжила певица, Седокова реагировала «как любая знающая себе цену женщина».

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Накануне Кравец сообщила, что на Рублевке не захотели нанимать Седокову на новогодний корпоратив.

Ранее директор Седоковой рассказала, почему певица не выходит на связь.