Фонд кино определил фильмы для финансирования

Фонд кино после процедуры отбора принял решение профинансировать производство 13 российских фильмов. Об этом сообщается на сайте организации.

Поддержку получат фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Рождение империи» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Буратино» и «Весельчак У» компании «Водород 2011», а также «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Первый на Олимпе» кинокомпании «Централ Партнершип».

Кроме того, фонд профинансирует фильмы «Горыныч» и «Космическая собака Лида» (кинокомпания «СТВ»), «В списках не значился» и «Умка» (кинокомпании «1−2−3 Продакшн»), «Василий» и «Приключения Старика Хоттабыча» («Арт Пикчерс Студия»).

Сумма финансирования не обнародована.

7 января сообщалось, что касса отечественного фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» перевалила в российском прокате за 2 млрд рублей. Картина по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышла в прокат 1 января 2025 года.

Миллиард рублей в прокате «Волшебник Изумрудного города» собрал к 3 января. Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей, стал «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007. Всего в России было снято около 30 фильмов-«миллиардеров».

Ранее взрослым назвали способ помочь детям в восприятии советских фильмов.