Касса «Волшебника Изумрудного города» перевалила за 2 млрд рублей

Касса отечественного фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» перевалила в российском прокате за 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

К вечеру 7 января фильм собрал в прокате 2 миллиарда 45 млн рублей.

Картина по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышел в прокат 1 января 2025 года, главные роли в нем сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев. По сюжету, девочку Элли и ее пса Тотошку ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Они заводят новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва и ищут Изумрудный город, чтобы Волшебник помог им вернуться домой.

Миллиард рублей в прокате «Волшебник Изумрудного города» собрал к 3 января. Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей, стал «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007. Всего в России было снято около 30 фильмов-«миллиардеров».

Ранее актера отстранили от съемок в рекламе пива за пьяный новогодний дебош.