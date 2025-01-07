Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Касса «Волшебника Изумрудного города» перевалила за 2 млрд рублей

Сборы «Волшебника Изумрудного города» превысили 2 млрд рублей
close
Централ Партнершип

Касса отечественного фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» перевалила в российском прокате за 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

К вечеру 7 января фильм собрал в прокате 2 миллиарда 45 млн рублей.

Картина по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышел в прокат 1 января 2025 года, главные роли в нем сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев. По сюжету, девочку Элли и ее пса Тотошку ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Они заводят новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва и ищут Изумрудный город, чтобы Волшебник помог им вернуться домой.

Миллиард рублей в прокате «Волшебник Изумрудного города» собрал к 3 января. Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей, стал «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007. Всего в России было снято около 30 фильмов-«миллиардеров».

Ранее актера отстранили от съемок в рекламе пива за пьяный новогодний дебош.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами