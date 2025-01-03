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«Волшебник Изумрудного города» собрал больше миллиарда рублей в прокате

Фильм «Волшебник Изумрудного города» режиссера Волошина собрал 1 млрд рублей
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Фантастический фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» российского режиссера Игоря Волошина собрал в отечественном прокате более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общие сборы фильма к утру 3 января составили 1,208 млрд рублей.

Фильм по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышел в прокат 1 января 2025 года, главные роли в нем сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев. По сюжету, девочку Элли и ее пса Тотошку ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Они заводят новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва и ищут Изумрудный город, чтобы Волшебник помог им вернуться домой.

Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей стал «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007. Всего в России было снято около 30 фильмов-«миллиардеров».

Накануне о «Волшебнике Изумрудного города» рассказал кинообозреватель «Газеты.Ru» Павел Воронков.

Ранее стало известно, сколько стоило послушать Anna Asti и Филиппа Киркорова в Новый год.

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