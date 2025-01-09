Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США на выставке к юбилею «короля рок-н-ролла» показали 90 уникальных экспонатов

В Мемфисе открылась выставка в честь 90-летия Элвиса Пресли

В американском Мемфисе открыли выставку в честь 90-летия певца и актера Элвиса Пресли. Об этом сообщается на сайте поместья «Грейсленд», где находится экспозиция.

Согласно пресс-релизу, посетители узнают 90 фактов из жизни «короля рок-н-ролла» и увидят столько же экспонатов из архивов музея. Среди них есть как знаковые вещи, связанные с исполнителем, так и уникальные предметы, которые рассказывают о его частной жизни.

В прошлом году стало известно, что в Британии продали на аукционе последний Сadillac Seville Пресли. На нем артист ездил по своему поместью. Продавец утверждал, что это последний приобретенный певцом автомобиль. Также это последняя машина, которую исполнитель водил в своей жизни. Происхождение Сadillac Seville задокументировано. После ухода Пресли из жизни автомобилем стала владеть его возлюбленная Джинджер Олден. Затем седан много раз менял владельцев.

Ранее женщину арестовали за попытку завладеть поместьем Элвиса Пресли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами