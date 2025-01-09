В США на выставке к юбилею «короля рок-н-ролла» показали 90 уникальных экспонатов

В американском Мемфисе открыли выставку в честь 90-летия певца и актера Элвиса Пресли. Об этом сообщается на сайте поместья «Грейсленд», где находится экспозиция.

Согласно пресс-релизу, посетители узнают 90 фактов из жизни «короля рок-н-ролла» и увидят столько же экспонатов из архивов музея. Среди них есть как знаковые вещи, связанные с исполнителем, так и уникальные предметы, которые рассказывают о его частной жизни.

В прошлом году стало известно, что в Британии продали на аукционе последний Сadillac Seville Пресли. На нем артист ездил по своему поместью. Продавец утверждал, что это последний приобретенный певцом автомобиль. Также это последняя машина, которую исполнитель водил в своей жизни. Происхождение Сadillac Seville задокументировано. После ухода Пресли из жизни автомобилем стала владеть его возлюбленная Джинджер Олден. Затем седан много раз менял владельцев.

Ранее женщину арестовали за попытку завладеть поместьем Элвиса Пресли.