Стала известна судьба последнего Сadillac Элвиса Пресли

В Великобритании с молотка уйдет последний Сadillac Seville легендарного певца Элвиса Пресли. Речь идет об аукционе Bonhams.

Отмечается, что на данной машине артист ездил по своему поместью Грейсленд. Продавец утверждает, что это последний приобретенный певцом автомобиль. Также это последняя машина, которую он водил в своей жизни. Происхождение Сadillac Seville задокументировано. После ухода Пресли из жизни автомобилем стала владеть его возлюбленная Джинджер Олден. Затем седан много раз менял владельцев.

Автомобиль звезды собираются продать за несколько сотен тысяч долларов.

В феврале 2023 года газета Daily Mail сообщила, что на аукционе продали старый самолет Элвиса Пресли после того, как он был прикован к земле почти 40 лет. Начальная ставка за Lockheed 1329 Jetstar 1962 года была $100 тыс., но предложения росли, и в итоге самолет был продан новому владельцу за $260 тыс.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят продать простаивающий с 2018 года Superjet.