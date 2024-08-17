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Женщину арестовали за попытку завладеть поместьем Элвиса Пресли

ABC News: жительницу США арестовали за попытку завладеть поместьем Элвиса Пресли

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Danita Delimont/Global Look Press

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявило об аресте женщины из штата Миссури за мошенничество с целью лишить семью Элвиса Пресли миллионов долларов и права собственности на поместье Грейсленд. Об этом сообщило издание ABC News.

«Лиза Финдли предположительно организовала схему продажи Грейсленда, ложно заявив, что дочь Пресли заложила знаменитое поместье в качестве обеспечения по кредиту, который она не погасила», — говорится в сообщении.

По данным американского минюста, обвиняемая создала множество поддельных документов. Кроме того, женщина пыталась вымогать у семьи Пресли компенсацию.

Прокуроры сообщили, что в преступной схеме женщины участвовал подставной частный кредитор. Кроме того, было создано мошенническое уведомление о конфискации имущества поместья Грейсленд в Мемфисе. Это было сделано с целью получения от семьи Пресли нескольких миллионов долларов.

Ранее Лещенко рассказал, как служил в Германии с Элвисом Пресли.

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