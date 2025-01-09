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Дочь Майкла Джексона рассказала о своей алкогольной и героиновой зависимости

Певица Пэрис Джексон сообщила, что 5 лет воздерживается от наркотиков и алкоголя
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Danny Moloshok/Reuters

Дочь Майкла Джексона, 26-летняя актриса и певица Пэрис опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором рассказала о своей алкогольной и героиновой зависимости.

Ролик начинается с кадров, на которых она пьет алкоголь, развлекается с друзьями и плачет.

«Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как я воздерживаюсь от наркотиков и алкоголя. Сказать, что я благодарна, было бы неудачным эвфемизмом», — заявила знаменитость.

Она добавила, что благодаря тому, что решила избавиться от своих зависимостей, может сейчас создавать музыку, радоваться домашним животным, улыбаться, смеяться и доверять. В комментариях тетя певицы, старшая сестра иконы поп-музыки Ла Тойя Джексон поздравила племянницу и написала, что гордится ею и ее достижениями.

В 2023 году Пэрис Джексон закрыла доступ к комментариям в своих социальных сетях из-за критики внешности. Пользователи соцсетей сочли, что на Неделе моды в Париже она выглядела старой.

Ранее СМИ опубликовали редкие снимки сыновей Майкла Джексона.

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