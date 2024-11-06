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СМИ опубликовали редкие снимки сыновей Майкла Джексона

Сын Майкла Джексона Биги вышел на публику, чтобы попрощаться со своим дядей

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michaeljackson.com

22-летний сын Майкла Джексона Бланкет «Биги» Джексон, который редко появляется на публике, приехал вместе со своей семьей на прощание с дядей Тито Джексоном. Об этом сообщает The Mirror US, публикуя их фотографии.

На церемонию прощания Биги Джексон приехал в классическом черном костюме, туфлях-лоферах, разбавив образ белыми носками и рубашкой. Издание не исключает, что таким образом младший сын Джексона тонко подражал своему отцу, частью фирменного стиля которого были черные мокасины с белыми носками.

Также попрощаться с дядей приехали старшие дети Джексона: сын Принс Майкл Джексон I и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Наследники поп-звезды вели себя на мероприятии сдержанно, а после нее Принс Джексон поделился в соцсетях архивными фотографиями с «папой Ти».

Музыканта Тито Джексона не стало в возрасте 70 лет из-за сердечного приступа. Он был третьим по старшинству в группе The Jackson 5, в которую входили братья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл Джексон.

В начале октября бывшая жена Майкла Джексона раскрыла тайну о певце. Певица Лиза Мари Пресли заявила, что Джексон был девственником до встречи с ней.

Ранее стало известно, что актер Ричард Гир переезжает из США в Испанию вместе с семьей.

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