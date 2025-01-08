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Сергей Шнуров и Ольга Абрамова воссоединились на Бали после развода

«Антиглянец»: экс-жена Сергея Шнурова Абрамова посетила концерт рокера на Бали
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Ольга Абрамова посетила концерт группы «Ленинград» на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Абрамову засняли, когда она разговаривала с неизвестным мужчиной в то время, как рокер исполнял композицию «Супер Гуд» на сцене. Судя по ролику, Абрамова сидела в зоне, где располагалась команда «Ленинграда» — не той, где были зрители.

Концерт «Ленинграда» на Бали состоялся 8 января 2025 года.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Абрамова подала на развод со Шнуровым. 21 октября знаменитости официально развелись. В браке пара состояла с 2018 года, у них родились двое детей. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год.

В декабре СМИ писали, что музыкант не стал снимать обручальное кольцо во время своего концерта, несмотря на развод. Издание kp.ru не исключало, что пара надеялась на восстановление отношений.

Абрамова стала четвертой женой музыканта. Шнуров также состоял в браке с Матильдой Шнуровой, Светланой Костицыной и Марией Исмагиловой.

Ранее Алсу рассказала, как психолог помог ей пережить развод.

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