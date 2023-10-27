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Обвиняемого в похищении и попытке убийства Авраама Руссо нашли через 17 лет

Третий похититель Авраама Руссо Тархан Эльдукаев заключен под стражу

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Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу Тархана Эльдукаева, обвиняемого в причастности к похищению и попытке убийства певца Авраама Руссо в 2006 году. Злоумышленник арестован на срок до 25 декабря, сообщает ТАСС.

В постановлении суда указано, что Эльдукаеву, «обвиняемому по статье 126 УК РФ (похищение человека) и по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Покушение на популярного певца Авраама Руссо произошло в 2006 году в Москве. В певца несколько раз выстрелили из автомата Калашникова. Руссо получил ранения бедра и голени. Охранник певца погиб. По версии следствия, покушение на Руссо заказал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

В декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил соучастников покушения на певца Авраама Руссо к 12 и 9 годам колонии.

«Суд приговорил Джуру к 9 годам лишения свободы, Трясникова к 12 годам лишения свободы», — заявили в суде. Оба осужденных отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Андрей Разин ответил на критику продажи футболок с фотографиями Шатунова.

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