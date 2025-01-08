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Мама Тимати рассказала о фобии дочери рэпера

Мама рэпера Тимати Симона заявила, что у его дочери Алисы панический страх насекомых
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simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала о фобии дочери артиста — 10-летней Алисы. Откровениями женщина поделилась на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам бабушки, сейчас в компании с девочкой путешествующей по Африке, девочка отзывчивая и добрая, как мать. Однако волонтерской деятельностью она заниматься бы не смогла.

«Мне кажется, что она вполне могла бы работать волонтером в Африке, если бы не одно «но», у Алисы «инсектофобия» (панический страх любых насекомых)», — написала Юнусова.

Сначала реакция внучки на насекомых злила бабушку, но после женщина поняла, что девочка не капризничает, а по-настоящему боится комаров и мух.

При этом Алиса не боится животных — как рассказала Симона, девочка перегладила всех встреченных зверей. Кроме того, Алисе понравилось угощать местных детей сладостями.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

Накануне Алиса написала и издала первую книгу.

Ранее Тимати спровоцировал слухи о свадьбе.

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