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«Жили месяц в однушке»: Руслан Белый о бесплатных родах жены в Испании

Комик Руслан Белый рассказал, что его жена рожала бесплатно в Испании
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ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о бесплатных родах своей жены в Испании. Интервью с Белым опубликовано на YouTube-канале, который ведет стендапер Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Белого, он планировал отвезти жену Ольгу рожать в США, но в последний момент супруги остановились на Испании, где уже через год после родов можно получить паспорт на ребенка.

«По сути, наша цель — паспорт. Не американский, не английский, а просто хороший паспорт хорошей страны, которая в будущем позволит ей обойтись без визы, чтобы приезжать в Евросоюз», — объяснил он.

Родители такого ребенка, продолжил комик, не могут получить испанский паспорт, однако имеют право на оформление вида на жительства.

Белый уточнил, что жена рожала бесплатно — по государственной страховке. Она лежала в обычной палате, а в соседней стояло джакузи.

«Жили месяц в однушке. Как заселились — поругались. Помирились, кажется, только когда уже выселились», — вспоминает он.

Супруга комика на 20 лет моложе него. Артист узнал о беременности возлюбленной после объявления мобилизации в России в 2022 году, Ольга позвонила ему по видеосвязи. По воспоминаниям шоумена, в тот момент был максимально счастлив, поскольку мечтал о детях. О рождении дочери Роберты он рассказал в 2023 году.

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