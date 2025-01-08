Вдова барда Медведского рассказала о его болезни

Вдова барда Медведского Наталия рассказала, что у артиста была сердечная недостаточность

Вдова барда Александра Медведского Наталия рассказала о болезни мужа. Ее цитирует aif.ru.

Медведского не стало 1 января в его квартире, но нашли артиста только 3 января. По словам Наталии Медведской, причиной трагедии стала сердечная недостаточность.

Она добавила, что не хочет вдаваться в подробности случившегося, и уточнила, что прощание с бардом прошло 6 января, а в ближайшее время, согласно завещанию, прах перевезут в Сочи.

Александр Медведский родился в 1965 году в Баку (Азербайджан), в 1974 году с семьей переехал в Сочи. С детства занимался музыкой, а во время обучения в Московском институте управления по специальности «экономическая кибернетика» увлекся авторской песней.

Принимал активное участие в бардовском движении, как гитарист долгое время работал с Вадимом и Валерием Мищуками. Также записывал гитарные партии на их дисках и на альбомах Григория Гладкова, Елены Казанцевой, Галины Хомчик, Тимура Шаова, и других. С 1997 года выступал в дуэте с Андреем Беркутом.

Накануне не стало коллеги Медведского — Вадима Мищука.

Ранее не стало актера из фильма о Джеймсе Бонде.