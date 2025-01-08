Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия умер в возрасте 80 лет в Мехико. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Мексиканскую академию кинематографических искусств и наук.

Смерть наступила 4 января.

Мировое признание актер получил благодаря роли сотрудника кубинской разведки Рауля в фильме о шпионе Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (2002). По сюжету Рауль помогает Бонду (Пирс Броснан) во время погони за антагонистом в Гаване — снабжает главного героя необходимым оборудованием и информацией.

Эчеваррия также известен по главной роли в фильме «Сука-любовь» (2000) режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту — в драме он сыграл бездомного Эль Чиво.

У покойного осталась дочь Лурдес — она пошла по стопам отца и снялась в нескольких мексиканских фильмах.

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