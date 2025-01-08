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Замешанный в трагедии с солистом One Direction наркоторговец сдался полиции

Арестован работник отеля, обвиняемый в продаже наркотиков певцу Лиаму Пейну
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Vianney Le Caer/Invision/AP

Замешанный в трагедии с солистом One Direction Лиамом Пейном наркоторговец Иезекииль Дэвид Перейра сдался полиции. Об этом сообщает The Sun.

Судья распорядилась поместить Перейру и еще одного предполагаемого торговца наркотиками в следственный изолятор, и 21-летний мужчина сбежал — его не было в жилье на окраине Буэнос-Айреса, когда полиция пошла выполнять постановление суда о его аресте.

Перейре дали 24 часа на то, чтобы сдаться полиции самостоятельно, и он сделал это в согласованном месте.

В конце декабря 2024 года аргентинская прокуратура подтвердила, что Перейру обвинили в продаже певцу Лиаму Пейну кокаина дважды --15 октября и 16 октября. На тот момент мужчина работал в отеле, где остановился артист. Вместе с Перейрой обвинение выдвинуто еще одному мужчину.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста. СМИ сообщали, что перед трагедией артист подарил часы за 5 млн рублей проституткам.

Ранее в сети предположили, что Пи Дидди причастен к трагедии с экс-звездой One Direction.

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