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В сети предположили, что Пи Дидди причастен к трагедии с экс-звездой One Direction

Поклонники Лиама Пейна подозревают Пи Дидди в причастности к кончине певца

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Интернет-пользователи предполагают, что рэпер и продюсер Пи Дидди (Шон Комбс) мог быть причастен к трагедии с экс-звездой One Direction Лиамом Пейном. Об этом сообщает Daily Mail.

В сети вспомнили, как в 2017 году Пейн на шоу BBC рассказывал о странном знакомстве с Пи Дидди. Музыкант признавался, что у продюсера был «самый злобный смех», он хотел побыстрее прервать встречу с ним. Фанаты уверяют, что незадолго до трагедии Лиам Пейн планировал дать интервью о педофилии в Голливуде — предположительно, выступить на суде против Пи Дидди.

Также в подтверждение своей теории фанаты указывают на то, что в крови экс-солиста One Direction обнаружили наркотик ярко-розового цвета, известный как «туси». Именно это запрещенное вещество использовал Пи Дидди на своих вечеринках.

«Я не думаю, что это совпадение»; «Лиам говорил о Пи Дидди, а теперь его нет», — пишут интернет-пользователи.

Согласно предварительному отчету полиции, «все указывает на то», что Лиам Пейн был один перед трагедией. При этом власти продолжают расследование о возможной причастности третьих лиц к событиям.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

Ранее стало известно, что Авраам Руссо намерен подать иск на 5 млн рублей к обвиняемому в его похищении.

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