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Лиам Пейн перед трагедией подарил часы за 5 млн рублей проституткам

Проститутки заявили полиции, что певец Лиам Пейн признался им в любви и подарил часы Rolex

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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пропавшие часы Лиама Пейна стоимостью $38 тысяч (около 5 млн рублей) исчезли после общения артиста с эскортницами. Об этом пишет Mirror.

Одна из проституток, которых Пейн вызвал к себе в номер в аргентинском отеле перед трагедией, рассказала, что певец обещал заплатить им с коллегой $6,3 тысячи. Своих денег девушки так и не получили, и тогда, по ее словам, Лиам встал перед ними на колени и признался в любви, после чего пообещал подарить часы Rolex.

Затем прибыл друг и бывший менеджер вокалиста One Direction Роджер Норес и попытался «разрешить ситуацию», добавили девушки. Сорок минут спустя Лиам упал с третьего этажа с балкона своего гостиничного номера. В промежутке между попытками расплатиться и трагедией одна из девушек возвращалась в номер, как она говорит, за забытой косметикой.

Лиама видели в часах Rolex в последний день его жизни, однако после того, как он упал, аксессуара на нем уже не было.

Хотя женщины, имена которых не называют в полиции, считаются свидетелями, а не подозреваемыми по этому делу, они наняли адвоката.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

О пропаже часов стало известно в начале ноября.

Ранее в сети предположили, что Пи Дидди причастен к трагедии с экс-звездой One Direction.

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