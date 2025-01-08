Из квартиры Юлии Паршуты вынесли 3 млн рублей наличными

Из квартиры певицы Юлии Паршуты вынесли больше 3 млн рублей наличными. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

После ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По данным издания, неизвестные вскрыли сейф отверткой и забрали из него $10 тысяч и около 2 млн рублей, трое дорогих часов и ювелирные изделия.

Следователи также установили, что воры открыли дверь ключом, поскольку замок не был поврежден. На данный момент воров найти не удалось, и следствие проверяет всех, кто имел доступ к квартире, в том числе домработницу Юлии Паршуты.

Накануне стало известно, что из жилья Паршуты на Ружейном переулке похитили деньги и драгоценности.

«Знаю, что прессе уже известны не самые приятные новости из моей жизни, которые я могу подтвердить: в мое отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Полиция уже ищет преступников», — прокомментировала инцидент она.

Ранее блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева тоже столкнулась со злоумышленником, который проник в ее дом.