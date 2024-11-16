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Карельские власти проигнорировали извинения актрисы за шутку о карельском языке

Власти Карелии не оценивали извинения актрисы после шутки о карельском языке

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Телеграм-канал «Baza»

Карельские власти не оценивали опубликованные в соцсетях извинения актрисы Валерии Ломакиной, которая неудачно пошутила про карельский язык. Об этом заявил «Подъему» замглавы региона по внутренней политике Игорь Корсаков.

«Для проведения проверки публичного выступления актрисы, в котором она допустила неуважительные высказывания в отношении карельского языка, председатель Совета уполномоченных Х съезда карелов Республики Карелия Инга Гурилова, председатель Тверской региональной общественной организации национально-культурной автономии тверских карел Олег Евграфов, а также глава республики Артур Парфенчиков обратились в органы прокуратуры», — сообщил чиновник.

Он добавил, что местные жители «массово выражают недовольство» из-за номера Ломакиной.

1 ноября в сети вышло комедийное шоу «Битва за время 2», в котором актриса участвовала как стендапер. Во время своего выступления Ломакина заявила, что «карельский язык — это атавизм, как соски у мужчины». Первые заявления в защиту языка появились 9 ноября, после того как ролик к себе на страницу выложил местный портал «Губернiя Daily» и участница группы во «ВКонтакте», посвященной изучению карельского языка. Активистка назвала высказывание стендапера «оскорблением целого народа», а саму шутку — расистской, потребовав извинений от актрисы и авторов шоу. Тогда же под роликом появилась сотня разгневанных сообщений.

На следующий день Ломакина опубликовала пост с извинениями. Она отметила, что шоу выходило в формате «юмор без правил» и было рассчитано на определенную аудиторию. 10 ноября к обсуждению подключился губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Он сообщил о намерении подать заявление в Следственный комитет РФ с просьбой проверить шутку на возбуждение ненависти либо унижение человеческого достоинства.

Ранее мэр Дальнегорска обиделся на шутку Юрия Стоянова про коррупцию.

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