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Деми Мур хотят отменить за поцелуй с 15-летним актером

Актрису Деми Мур в соцсетях раскритиковали за поцелуй с несовершеннолетним
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Mario Anzuoni/Reuters

Актрису Деми Мур хотят «отменить» за видео 1982 года, в котором на тот момент 19-летняя звезда целуется с 15-летним актером Филипом Танзини. Об этом пишет Daily Mail.

Ролик, опубликованный на YouTube еще в 2012 году, показало издание Entertainment Tonight. На видео Мур, игравшая с Танзини в сериале «Главный госпиталь», гостит на вечеринке по поводу его 15-летия и признается ему в любви.

«Он один из моих самых любимых людей... Он действительно потрясающий, и я очень его люблю», — говорит девушка на камеру.

Тогда Мур находилась в первом браке — с музыкантом Фредди Муром.

«Кстати, мы собираемся пожениться. Только не говорите ее мужу», — шутит Танзини, и Мур подхватывает шутку, утверждая, что «не может дождаться» этого.

Пользователи социальной сети X (бывший Twitter) раскритиковали 62-летнюю актрису за непристойное поведение в прошлом. Они призывают жюри кинопремии «Золотой глобус» пересмотреть свое недавнее решение и отобрать у Деми Мур статуэтку, полученную за роль в фильме Корали Фаржа «Субстанция».

Ранее дочь Деми Мур объяснила, почему актриса проигнорировала Кайли Дженнер на «Золотом глобусе».

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