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Дочь объяснила, почему Деми Мур проигнорировала Кайли Дженнер на «Золотом глобусе»

Дочь Деми Мур Таллула: актриса не нарочно проигнорировала Кайли Дженнер на «Золотом глобусе»
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goldenglobes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь актрисы Деми Мур Таллула Уиллис объяснила, почему ее мать проигнорировала блогершу Кайли Дженнер на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Комментарием ситуации Таллула поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сети разошелся видеоролик, в котором получившая «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция» Мур подходит к столику, где актриса Эль Фаннинг сидит в компании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Она обнимается с Эль Фаннинг, коротко кивает на поздравление от Кайли и затем начинает болтать с Шаламе.

В ответ на критику матери Таллула обратила внимание на то, что их семья праздновала с Фаннинг Новый год, и ДемиМур проигнорировала Дженнер не нарочно.

«Этот ангел пребывала в настоящем шоке и восторге, она шла по пространству, где отовсюду звучали добрые пожелания. Не было никакого пренебрежения, и если бы она увидела, что Кайли Дженнер хочет ее поздравить, она бы дала этой возможности и время, и место», — написала Таллула Уиллис.

6 января состоялась 82-я церемония кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов боролся за награду «Лучший актер второго плана» – он стал первым россиянином, номинированным на премию «Золотой Глобус», но уступил Кирану Калкину, который снялся в фильме «Настоящая боль».

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