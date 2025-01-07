Дочь объяснила, почему Деми Мур проигнорировала Кайли Дженнер на «Золотом глобусе»

Дочь актрисы Деми Мур Таллула Уиллис объяснила, почему ее мать проигнорировала блогершу Кайли Дженнер на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Комментарием ситуации Таллула поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сети разошелся видеоролик, в котором получившая «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция» Мур подходит к столику, где актриса Эль Фаннинг сидит в компании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Она обнимается с Эль Фаннинг, коротко кивает на поздравление от Кайли и затем начинает болтать с Шаламе.

В ответ на критику матери Таллула обратила внимание на то, что их семья праздновала с Фаннинг Новый год, и ДемиМур проигнорировала Дженнер не нарочно.

«Этот ангел пребывала в настоящем шоке и восторге, она шла по пространству, где отовсюду звучали добрые пожелания. Не было никакого пренебрежения, и если бы она увидела, что Кайли Дженнер хочет ее поздравить, она бы дала этой возможности и время, и место», — написала Таллула Уиллис.

6 января состоялась 82-я церемония кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов боролся за награду «Лучший актер второго плана» – он стал первым россиянином, номинированным на премию «Золотой Глобус», но уступил Кирану Калкину, который снялся в фильме «Настоящая боль».

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