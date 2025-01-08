Анжелика Варум отказалась от фото с поклонниками и пуховых одеял

В райдере певицы Варум нашли запрет на фото с посетителями концертов

Заслуженная артистка России Анжелика Варум отказалась от фото с поклонниками в своем райдере. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, певица согласна выступить на корпоративе за 4 млн рублей ($40 тысяч). Согласно райдеру, все съемки на мероприятиях без согласования с менеджером певицы запрещены, а в связи с CoViD-19 артистка не снимается с посторонними.

В райдере также нашли просьбу забронировать для Варум номер в гостинице класса люкс, в котором не должно быть ковролина, пуховых одеял и посторонних запахов. Для певицы необходимо предусмотреть депозит, потому что еду она всегда заказывает в номер.

В гримерке у артистки должны быть только четыре бутылки с водой и одна с коньяком. Перелеты Варум совершает только бизнес-классом и передвигается на автомобилях представительского класса не старше 2010 года, выяснило издание.

Накануне близкий друг Валерия Леонтьева рассказал, что артист не готов отправиться в мировое турне из-за нестабильной политической обстановки.

Ранее сообщалось, что исполнители хита «Valerie» готовы выступить в России за 16 тысяч евро.