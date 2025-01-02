Исполнители хита «Valerie» готовы выступить в России за 16 тысяч евро

Baza: австрийская группа Joy готова провести концерт в России за 16 тысяч евро

Австрийская группа Joy, наиболее известная по хитам «Touch by Touch» и «Valerie», сообщила о готовности выступить на частных мероприятиях в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Музыканты просят за выступление гонорар в размере €16 тыс., а также оплату расходов за перелеты из Цюриха, Зальцбурга и Риги и получение виз. Группа Joy отмечает в райдере, что российский заказчик должен предоставить им звукорежиссера со знанием немецкого или английского языка, который будет знаком с особенностями площадки.

Также Joy требуют предоставить им сцену не менее 12 кв. м и оборудование для цифровой реверберации и цифровой задержки.

Бытовой райдер у артистов скромный: они просят воду, салаты, полотенца, утюг и гладильную доску.

Недавно певец Юрий Лоза возмутился тем, что отечественные артисты просят за частное выступление 10-20 млн рублей в то время, когда средняя зарплата и пенсия у большинства населения России гораздо меньше.

«Скажем, у меня пенсия 16 тыс. рублей. Это пенсия стандартного москвича. А гонорар артиста — 12-15 млн рублей. Это же слишком большая разница», — сетовал певец.

Ранее сообщалось, что 75-летний Валерий Леонтьев может вернуться на сцену в 2025 году.