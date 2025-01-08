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Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» памяти Улановой

Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» памяти балерины Галины Улановой
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Depositphotos

Мариинский театр 8 января в день рождения выдающейся балерины Галины Улановой представит на своей исторической сцене балет «Щелкунчик» Петра Чайковского, посвященный ее памяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

В 1934 году на сцене Кировского (Мариинского) театра состоялась премьера «Щелкунчика» в постановке Василия Вайнонена. Галина Уланова не только стала первой исполнительницей партии Маши в этом спектакле – именно для нее создавалась эта роль.

В спектакле, по замыслу хореографа, роли девочки Маши и Щелкунчика исполняли дети, которые радовались на новогодней елке вместе со своими сверстниками.

По воспоминаниям очевидцев, момент, когда на сцене вместо юных артистов появлялись звезды ленинградского балета Галина Уланова и Константин Сергеев, был одним из самых запоминающихся. Уланова завораживала зрителей своей чистотой исполнения и искренностью образа, в каждом своем выступлении создавая тонкую связь между Машей-девочкой и Машей-принцессой, укрепляя веру публики в настоящее новогоднее чудо.

Накануне президент России Владимир Путин похвалил балет «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга.

Ранее Захарова прокомментировала отмену «Щелкунчика» в Швеции.

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