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В МИД РФ прокомментировали отмену «Щелкунчика» и «Лебединого озера» в Швеции

Захарова: Швеция лишает граждан возможности приобщиться к русскому балету
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Государственный историко-археологический музей‑заповедник «Херсонес Таврический»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швеция лишает своих граждан возможности приобщиться к русскому балету, отменяя «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» из-за возможной связи компании — организатора постановок с Россией. Ее слова приводит пресс-служба министерства на официальном сайте.

Захарова подчеркнула, что власти Швеции в течение длительного времени культивируют русофобские настроения. Еще в 2022 году шведским учреждениям было выдано предписание прекратить любые контакты с российскими и белорусскими государственными структурами в области культуры.

«Вслед за шведским официозом на скользкую дорожку отмены всего русского встали и частные коммерческие концертные площадки в этой стране, которые, в частности, отменили намечавшиеся в Швеции на период зима-лето 2025 года постановки классических русских балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», — поделилась Захарова.

До этого бывший муж Анны Нетребко, певец Юсиф Эйвазов, в беседе с NEWS.ru осудил отмену российских артистов за границей. Эйвазов назвал ограничения в адрес российских артистов несправедливостью и двойными стандартами.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Долиной.

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