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Элтон Джон пошутил о своей слепоте

Слепнущий певец Элтон Джон в шутку назвал соведущую «Золотого глобуса» Рианной
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Rich Polk/GG2025/Getty Images

Британский певец, композитор Элтон Джон во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) пошутил о своей слепоте. Его цитирует The Sun.

77-летний слепнущий музыкант вручал награду за лучший саундтрек к фильму в компании певицы Бренди Карлайл.

«Для меня это особенный вечер, потому что, не знаю, знаете ли вы, но ходило много историй о моем ухудшающемся зрении. Просто хочу всех заверить, что все не так плохо, как кажется. Я так рад быть здесь со своей соведущей — Рианной», — пошутил он.

Шутку в зале встретили смехом и овациями. Затем Элтон Джон и Бренди Карлайл назвали лауреатов премии — Трента Резнора и Аттикуса Росса, отмеченных за саундтрек к фильму «Претенденты».

Летом 2024 года Элтон Джон ослеп на правый глаз после перенесенного инфекционного заболевания. На зрение в левом глазу он также жалуется.

Сэр Элтон Джон, кавалер ордена Британской империи, за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. 52 его сингла вошли в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место. Один из самых известных — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 миллионов копий.

Ранее Элтон Джон перечислил отсутствующие у него органы.

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