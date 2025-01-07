Названа стоимость ночи в отеле, где отдыхает Кудрявцева

«Страсти»: Кудрявцева отдыхает в отеле Дубая стоимостью от 200 тыс. рублей за ночь

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в отеле, в котором номер стоит от 200 тысяч рублей за ночь. Об этом сообщает портал «Страсти».

Кудрявцева отдыхает вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и дочерью Машей. Отель расположен на первой береговой линии. В гостинице расположен закрытый пляж, спа-центр, рестораны и лаунж-бар.

«Страсти» предположили, что Кудрявцева отдала минимум 1,4 миллиона рублей за недельное пребывание в отеле.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 ноября Кудрявцева рассказала, что Макаров шутит про ее фигуру. Телеведущая опубликовала ролик, в котором танцует молодой подтянутый мужчина. Он был подписан как «до свадьбы». Затем в видео показали лысого мужчину в возрасте и с лишним весом, обозначенного как «после свадьбы». По словам Кудрявцевой, Макаров пошутил, что ролик про нее.

Ранее Лера Кудрявцева показала грудь на шоу «Звезды».