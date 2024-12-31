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Лера Кудрявцева показала грудь на шоу «Звезды»

Телеведущая Кудрявцева показала грудь на шоу «Звезды» ради победы
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Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на сцену в алом пеньюаре в рамках юмористического скетча на шоу «Звезды. Новогодний кубок» и показала участницам команды «Раисы» свою грудь.

Кудрявцева возмутилась, что у козы Джигана подписчиков больше, чем у нее. Телеведущая сообщила о решении ошеломить публику эпатажной выходкой, чтобы про нее снова заговорили.

«Я непопулярная, поэтому решила эпатировать. Просто людям грудь покажу – и Кубок наш», — заявила Кудрявцева.

КВНщицы остановили телеведущую. Они попросили сначала продемонстрировать грудь им. Ведущая шоу «Секрет на миллион» развязала халат перед юмористками, встав спиной к камерам и публике, но лицом к девушкам. Увидев оголенную часть тела Кудрявцевой, «Раисы» высмеяли ее.

«Я детство свое вспомнила, как с бабушкой в баню ходили», «У меня точно так же с пуховиком после стирки было», «Они прямо как Шереметьево и Домодедово — как далеко друг от друга!» — пошутили комикессы.

30 декабря телеканал НТВ показал специальный выпуск шоу «Звезды» — «Звезды. Новогодний кубок» (16+), в котором победитель первого сезона Денис Дорохов вместе с командой «Регионы» отстоял звание самой смешной звезды России. Они получили приз в размере 10 млн рублей.

В юмористическом батле-реванше с ними сразились все участники первого сезона: Кудрявцева, Джиган, Александр Ревва, Мигель, Марина Федункив, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов и другие.

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