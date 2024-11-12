Кудрявцева рассказала, как над ней подшучивает муж

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Telegram-канале, что ее муж, хоккеист Игорь Макаров, шутит про ее фигуру.

Кудрявцева опубликовала ролик, в котором танцует молодой подтянутый мужчина. Он был подписан как «до свадьбы». Затем в видео показали лысого мужчину в возрасте и с лишним весом, обозначенного как «после свадьбы».

«Показала мужу, он говорит — это про тебя. Курю. Думаю», — поделилась Кудрявцева.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга. В июне Макаров опроверг, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

Ранее Кудрявцева сравнила себя с обезьяной на фото с поклонницей.