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Брат Милохина стал сексологом

SHOT: брат Милохина Илья начал зарабатывать консультациями о сексе
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Брат блогера Дани Милохина Илья стал сексологом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Милохин проводит консультацию за 8 тысяч рублей. Как отмечает SHOT, брат блогера называет себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». Помимо консультаций про секс он делает астрологические расклады.

6 января приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что берется за любые подработки после отъезда из России.

Тюленев признался, что его семья находится в критической ситуации – у них практически не осталось денег. Поэтому мужчина начал подрабатывать грузчиком и разнорабочим. Он объяснил, что сложно найти хорошую работу за границей без знания языка. Тюленев и его семья до сих пор боятся возвращаться в Россию и скрывают свое местоположение.

15 сентября неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад. 18 сентября сообщалось, что Милохин не приедет домой, несмотря на ситуацию с поджогом дома.

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