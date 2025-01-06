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Приемный отец Дани Милохина работает грузчиком после отъезда из России

Приемный отец Милохина Тюленев стал грузчиком после отъезда из России
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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что берется за любые подработки после отъезда из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Тюленев признался, что его семья находится в критической ситуации – у них практически не осталось денег. Поэтому мужчина начал подрабатывать грузчиком и разнорабочим. Он объяснил, что сложно найти хорошую работу за границей без знания языка.

Как отметил Тюленев, он и его семья до сих пор боятся возвращаться в Россию и скрывают свое местоположение.

15 сентября неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад. 18 сентября сообщалось, что Милохин не приедет домой, несмотря на ситуацию с поджогом дома.

В октябре Тюленев снизил цену на дом на несколько миллионов рублей. Он продает недвижимость за 11,9 миллиона рублей вместо изначальных 15 миллионов рублей. Причиной этому стало полное отсутствие спроса на участок.

Ранее в дом Ивлеевой проник мужчина с битой и колючей проволокой.

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