Жениха Бородиной назвали альфонсом

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тем, что ее жениха, блогера Николая Сердюкова, называют альфонсом.

Бородина призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми.

«Альфонсы – это ваши болячки, страхи, ваши фантазии и больная психика! Мужчина, если и меньше женщины зарабатывает, но явно больше многих из вас – уже не альфонс! Пишу и самой противно, что такое приходится объяснять. Отпишитесь! Уйдите и не смотрите, если вас так колбасит!» — отметила телеведущая.

Бородина попросила в нецензурной форме, чтобы от ее отношений отстали. По мнению телеведущей, критикующие ее отношения женщины не получают от своих мужчин должного внимания и имеют проблемы в собственном браке. Эти проблемы, как считает знаменитость, дамы проецируют на ее роман.

По заявлению Бородиной, ее отношения с мужчинами никогда не были меркантильными.

«Я всегда выбирала прежде всего любовь и чувства. Но ни один мужчина не был у меня на содержании, какие бы времена и трудности он не проходил. С таким характером, как у меня, это бы не прошло точно!» — рассказала знаменитость.

Ранее Ксения Бородина ответила на слух, что жених поднимает на нее руку.