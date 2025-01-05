Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жениха Бородиной назвали альфонсом

Телеведущая Бородина назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми
close
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тем, что ее жениха, блогера Николая Сердюкова, называют альфонсом.

Бородина призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми.

«Альфонсы – это ваши болячки, страхи, ваши фантазии и больная психика! Мужчина, если и меньше женщины зарабатывает, но явно больше многих из вас – уже не альфонс! Пишу и самой противно, что такое приходится объяснять. Отпишитесь! Уйдите и не смотрите, если вас так колбасит!» — отметила телеведущая.

Бородина попросила в нецензурной форме, чтобы от ее отношений отстали. По мнению телеведущей, критикующие ее отношения женщины не получают от своих мужчин должного внимания и имеют проблемы в собственном браке. Эти проблемы, как считает знаменитость, дамы проецируют на ее роман.

По заявлению Бородиной, ее отношения с мужчинами никогда не были меркантильными.

«Я всегда выбирала прежде всего любовь и чувства. Но ни один мужчина не был у меня на содержании, какие бы времена и трудности он не проходил. С таким характером, как у меня, это бы не прошло точно!» — рассказала знаменитость.

Ранее Ксения Бородина ответила на слух, что жених поднимает на нее руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами