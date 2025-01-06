Кологривый предсказал расставание Славы Бустера и Зинатуллиной

Блогер Бустер заявил, что Кологривый предсказал его расставание с Зинатуллиной

Блогер и стример Вячеслав Леонтьев, известный под псевдонимом Бустер, признался в прямом эфире, что актер Никита Кологривый случайно предсказал его расставание с блогершей Диларой Зинатуллиной.

На одном из стримов Кологривый предложил Бустеру разыграть сценку, будто его только бросила девушка. Леонтьев признался, что актер «попал».

«Мы реально тогда расстались. Дилара там вещи забрала уже. Но он реально не знал об этом!» — поделился блогер.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». Зинатуллина признавалась, что после брака с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) поняла, что «счастье любит тишину» — отчасти поэтому блогерша и стример пытались скрывать новый роман.

3 января 2025 года Бустер сообщил, что расстался с Зинатуллиной. Он заявил, что благодарен бывшей возлюбленной за «время и опыт». Блогер не стал раскрывать причину разрыва.

До отношений с Бустером блогерша состояла в браке с рэпером Моргенштерном. В апреле 2022 года Дилара сообщила, что они с исполнителем развелись. Девушка заявила, что их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее Бустер похвастался квартирой за 103 млн рублей.