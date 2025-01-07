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Shaman выложил фото с Мизулиной

Shaman опубликовал фото с Мизулиной и пожелал всем новогоднего настроения
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Пресс-служба Shaman

Российский исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал фото с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Соответствующую публикацию певец выложил в своем Telegram-канале.

«Всем хорошего новогоднего настроения», — написал Дронов.

В мае Екатерина Мизулина призналась, что могла бы записать совместную песню с Shaman. Мизулина отметила, что берет уроки вокала. Об этом директор ЛБИ рассказала на последнем звонке в одной из школ Красноярска, куда приезжала и отвечала на вопросы школьников.

В марте Екатерина Мизулина прошлась по виртуальной Красной площади в игре Minecraft под песню «Я русский» исполнителя Shaman. В официальной группе главы «ЛБИ» во «ВКонтакте написано, что данная активность приурочена к «Русскому фесту» в Minecraft. «Русский фест» – это сервер для-онлайн игры, созданный при поддержке «ЛБИ» для проведения виртуальной масленицы.

Ранее Винер одним словом описала творчество Shaman.

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