Винер одним словом описала творчество Shaman

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Респиратору Бабушкина», что испытывает удовольствие от исполнителя Shaman.

В 2023 и 2024 году Ярослав Дронов (настоящее имя певца. — Прим. «Газеты.Ru») несколько раз принимал участие в концертах и выступлениях, которые организовывала Винер в собственном дворце гимнастики.

«Нравится ли мне Shaman? Очень», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации четырех новых олимпийских советов.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Винер рассказала о своих главных страхах.