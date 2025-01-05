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Участница «Мисс Россия-2023» сообщила о преследованиях сталкером

«СтарХит»: модель Анастасия Минаева стала жертвой сталкера
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Телеграм-канал «NAMI | Anastasia Minaeva Blog»

Участница конкурса «Мисс Россия-2023», модель Анастасия Минаева призналась, что стала жертвой сталкера. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Минаевой, ее преследует 28-летний Олег Беляков. Мужчина вычислил номер телефона модели в 2023 году после конкурса «Мисс Россия». Тогда он начал активно писать ей сообщения, заявляя, что следит за ней. Мужчина ходил в места, которые посещала знаменитость, и поджидал ее под окнами.

Как отметила Минаева, поначалу ей было смешно, мужчина просто признавался ей в любви. Однако позже Беляков начал присылать угрозы. Он обещал изуродовать модель и облить ее кислотой, чтобы та больше не смогла работать. После угроз знаменитость обратилась в полицию.

«Через несколько дней его посадили в обезьянник. Самое страшное, что Олег знал, где я живу. Знал номера моих родных и близких. После содержания его продержали 48 часов и отпустили. После этого Олег начал активно путешествовать по России, угрожал мне онлайн. Присылал фото своей жизни, жаловался на свою жизнь и говорил, что я не заслужила того, что имею. Он винил меня во всех неудачах», — рассказала модель.

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