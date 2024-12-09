Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус»

Российский актер Юра Борисов номинирован на международную премию «Золотой глобус». Об этом сообщает Variety.

Борисова назвали среди номинантов в категории «Лучший актер второго плана» за роль в драматическом фильме «Анора» Шона Бейкера.

В мае драмеди «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Накануне Борисов одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Эту награду он разделил с Кираном Калкином, который занял первое место в той же номинации за роль в драме «Настоящая боль».

Ранее сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire — спрогнозировали Борисову номинацию на «Оскар».