Александр Невский «не разделил восторга» по поводу фильма «Анора» из-за стереотипов о русских

Режиссер и актер Александр Невский в соцсети X (бывш. Twitter) раскритиковал фильм «Анора» Шона Бейкера.

По словам Невского, он остался недоволен картиной, так как в ней присутствуют стереотипные образы русских. Артист отметил, что сам он всегда старался воплощать на экране только положительных персонажей — «героев, а не уродов» из русского народа.

«Я не разделяю восторга по поводу картины «Анора», в которой все «русские» персонажи ― проститутки, недоросли, отморозки, негодяи и жлобы, даже если у кого‑то из них и слегка «добрая душа», — написал Невский в соцсети.

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

9 декабря стало известно, что Борисов номинирован на «Золотой глобус» за роль в «Аноре». Он будет бороться в категории «Лучший актер второго плана».

Ранее уехавший в Испанию Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на незнание языка.