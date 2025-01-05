Филипп Киркоров навестил одноклассницу в Донбассе

Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил в беседе с aif.ru, что певец Филипп Киркоров навещал одноклассницу в Донбассе.

Стешин рассказал, что Киркоров встретился с женщиной во время поездки в Донбасс. Военный корреспондент узнал об этом от заммэра Горловки. По словам мужчины, одноклассница артиста живет недалеко от зоны боевых действий.

«И ему плевать, и не надо отговаривать, он все равно к ней поедет. Единственное, Киркорова уговорили не ехать кортежем», — заявил Стешин.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Во время поездки Киркоров посетил ДК «Шахтер» в Горловке. Певец тогда признался, что ходил в это учреждение еще в молодости. По словам исполнителя, на сцене «Шахтера» впервые прозвучал его хит «Атлантида». ДК попал под обстрел в конце 2022 года.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

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