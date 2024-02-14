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Киркоров посетил обстрелянный ДК «Шахтер», где выступал в молодости

Певец Филипп Киркоров опубликовал фото из ДК «Шахтер» в Горловке

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров посетил ДК «Шахтер» в Горловке. Он опубликовал фото из обстрелянного Дома культуры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров признался, что посещал это учреждение еще в молодости. По словам исполнителя, на сцене «Шахтера» впервые прозвучал его хит «Атлантида».

«Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев», — заявил артист.

ДК «Шатер» попал под обстрел в конце 2022 года.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

При этом военные остались недовольны: актриса Яна Поплавская опубликовала видеообращение участников СВО, в котором те призвали Киркорова сменить «костюмы с перьями» на военную экипировку.

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

Ранее Лолита обратилась к общественникам после отмены концертов.

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