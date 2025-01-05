Жених Бородиной раскрыл, когда сыграет свадьбу с телеведущей

Жених Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует с телеведущей свадьбу летом 2025 года.

Сердюков не назвал точную дату.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца. Близкая подруга телеведущей и бывшая коллега по «Дому-2» Ольга Орлова намекала, что помогала Сердюкову сделать предложение.

5 января Бородина возмутилась тем, что ее жениха называют альфонсом. Знаменитость призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее жениха альфонсом больными людьми.

Бородина попросила в нецензурной форме, чтобы от ее отношений отстали. По мнению телеведущей, критикующие ее отношения женщины не получают от своих мужчин должного внимания и имеют проблемы в собственном браке. Эти проблемы, как считает знаменитость, дамы проецируют на ее роман.

Ранее Ивлеева сообщила об уходе из ресторанного бизнеса.