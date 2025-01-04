Том Холланд рассказал, когда планирует завершить карьеру

Актер Том Холланд сообщил о намерении завершить карьеру, когда станет отцом

Звезда «Человека-паука» Том Холланд признался, что планирует завершить карьеру актера, когда станет отцом. Об этом он сообщил в интервью Men's Health.

«Когда у меня будут дети, вы больше не увидите меня в кино», — поделился актер.

По словам Холланда, в этот период он планирует играть в гольф, выполнять обязанности отца «и просто исчезнуть с лица Земли».

Также актер поделился, что пока рад вниманию со стороны поклонников, пусть иногда и старается его избежать. Он рассказал, что часто заранее заказывает билеты в театр «в укромном месте», чтобы его присутствие не отвлекало от постановки.

Также Холланд избегает многих публичных мероприятий, а на премьерах своей жены Зендаи не выходит на красную дорожку.

«Это не мой момент, а ее. А если мы выходим вместе, то это касается нас», — пояснил актер.

Том Холланд встречается с актрисой Зендаей с 2021 года. В начале декабря сайт Life & Style со ссылкой на инсайдера сообщал, что знаменитости планируют узаконить свои отношения в 2025 году. Другом жениха актер видит своего коллегу Роберта Паттинсона.

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