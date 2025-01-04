Селена Гомес о первом поцелуе: «Мне было 11 лет, я была так напугана»

Певица Селена Гомес призналась, что впервые поцеловалась в 11 лет на съемках

Певица Селена Гомес рассказала в интервью изданию WMagazine, что пережила много влюбленностей в молодом возрасте.

Гомес вспомнила, как фанатела от актера Чеда Майкла Мюррея из сериала «Холм одного дерева», а также певца Джесси Маккартни. Еще больше, поделилась артистка, она влюблялась в реальной жизни.

«Мой первый поцелуй был на телевидении. Мне было 11 или 12 лет, и я снималась в сериале «Жизнь Зака и Коди» с Диланом и Коулом Спраусами. Поцелуй был с Диланом, было очень смешно. Мы оба были так молоды и выясняли, как надо целоваться. Я никогда этого не делала и была так напугана», — раскрыла Гомес.

Также исполнительница рассказала, что вне работы она впервые поцеловалась в возрасте 14 лет. Она призналась, что ее возлюбленного звали Хуан.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Она выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Ранее стало известно, что два российских актера попали в лонг-лист британской кинопремии BAFTA.