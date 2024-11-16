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Погиб 39-летний премьер Мариинского театра

Умер 39-летний артист Мариинского театра Владимир Шкляров

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в ночь на 16 ноября. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

О смерти коллеги первой сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская. Причину гибели она не назвала.

«Да, это, к большому сожалению, правда. Подробностей случившегося мы не знаем, сами выясняем. О прощании мы обязательно сообщим на сайте в социальных сетях Мариинского театра», — уточнила руководитель пресс-службы Анна Касаткина.

У Владимира Шклярова осталось двое детей.

В 2003 году артист окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой по классу педагога Виталия Афанаскова. После его приняли в балетную труппу Мариинского театра. В 2011 году получил статус премьера театра.

В 2023 году Шкляров отмечал 20-летие на сцене творческим вечером в Кремлевском дворце.

Ранее актер Георгий Асатиани умер в Барнауле.

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