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Умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов

Скончался актер и дублер Боярского Александр Пестов
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kino-teatr.ru

Скончался актер кино, сериалов и дублер Михаила Боярского Александр Пестов. Об этом «Кино-Театр.Ру».

Отмечается, что актер скончался 18 декабря. Причина смерти не называется. Известно, что Пестову было 78 лет.

Пестов работал на «Ленфильме» с 1970-го по 1996-й год в качестве актера и каскадера. Он снимался в «Возвращении Будулая», «Дорожным патруле», советско-индийском фильме «Командир Сингх», «Голубом карбункуле», «Особенностях национальной охоты».

До этого портал «Кино-Театр.Ру» сообщал, что актер, фотохудожник, журналист, писатель, поэт и редактор Николай Ледовских, известный по роли в популярном сериале «Интерны», скончался на 77-м году жизни.

Отмечается, что актер умер 12 декабря. Ледовских родился в 1947 году и окончил МГИМО в 1974 году, выбрав факультет международной журналистики. Последней работой Николая Ледовских стала роль в фильме «Балабол», который вышел в 2023 году.

Ранее умер сыгравший трактирщика в фильме «Властелин колец» Дэвид Уитерлей.

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