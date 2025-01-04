Дженнифер Энистон рассказала о расстройстве, с которым борется почти всю жизнь

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что почти всю жизнь мучается от бессонницы

Актриса Дженнифер Энистон сообщила, что страдает от бессонницы, что отражается на ее внешнем виде. Слова артистки передает RadarOnline.

Звезда «Друзей» призналась, что находится в «очень тяжелых отношениях со сном», особенно в последние 10-15 лет. Она вынуждена отказаться от чтения новостей в вечернее время, поскольку при засыпании ей «трудно отключить свой мозг».

«Я пытаюсь решить эту задачу самостоятельно. В некоторые дни все получается, а в некоторые — нет», — поделилась знаменитость.

Энистон сообщила, что сейчас старается ложиться в 10 часов вечера в будние дни в рамках проработки гигиены сна и улучшения своего психического здоровья. Также актриса поделилась, что на протяжении многих лет пренебрежительно относилась к своей фигуре. Она начала заниматься спортом только в возрасте 30 лет.

Сейчас актриса планирует масштабное преображение, в рамках которого сядет на строгую диету и начнет посещать процедуры, которые помогут ей скрыть последствия пластики. Знаменитость хочет вернуться к более естественному внешнему виду.

Недавно Дженнифер Энистон накануне 56-летия раскрыла секрет своей хорошей физической формы. По словам актрисы, она использует подход к здоровью и фитнесу под названием «80/20» и не подвергает себя строгим ограничениям, отказываясь только от наркотиков.

«Восемьдесят процентов здорового образа жизни, а двадцать процентов — пьешь мартини, ешь пиццу и гамбургеры и тусуешься допоздна с друзьями», — рассказывала она.

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