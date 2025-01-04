Дженнифер Энистон рассказала о расстройстве, с которым борется почти всю жизнь

Актриса Дженнифер Энистон сообщила, что страдает от бессонницы, что отражается на ее внешнем виде. Слова артистки передает RadarOnline.
Звезда «Друзей» призналась, что находится в «очень тяжелых отношениях со сном», особенно в последние 10-15 лет. Она вынуждена отказаться от чтения новостей в вечернее время, поскольку при засыпании ей «трудно отключить свой мозг».
«Я пытаюсь решить эту задачу самостоятельно. В некоторые дни все получается, а в некоторые — нет», — поделилась знаменитость.
Энистон сообщила, что сейчас старается ложиться в 10 часов вечера в будние дни в рамках проработки гигиены сна и улучшения своего психического здоровья. Также актриса поделилась, что на протяжении многих лет пренебрежительно относилась к своей фигуре. Она начала заниматься спортом только в возрасте 30 лет.
Сейчас актриса планирует масштабное преображение, в рамках которого сядет на строгую диету и начнет посещать процедуры, которые помогут ей скрыть последствия пластики. Знаменитость хочет вернуться к более естественному внешнему виду.
Недавно Дженнифер Энистон накануне 56-летия раскрыла секрет своей хорошей физической формы. По словам актрисы, она использует подход к здоровью и фитнесу под названием «80/20» и не подвергает себя строгим ограничениям, отказываясь только от наркотиков.
«Восемьдесят процентов здорового образа жизни, а двадцать процентов — пьешь мартини, ешь пиццу и гамбургеры и тусуешься допоздна с друзьями», — рассказывала она.
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