В Альбукерке продают дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие»

Дом Уолтер Уайта из сериала «Во все тяжкие» выставлен на продажу за $4 млн

В Альбукерке выставили на продажу дом из сериала «Во все тяжкие», в котором проживал главный герой шоу Уолтер Уайт. Об этом сообщает Independent.

Американка Джоанна Кинтана, чьей семье принадлежит дом, решила продать недвижимость после того, как не стало ее родителей.

«Это был наш семейный дом с 1973 года, почти 52 года. Но пришло время двигаться дальше, больше нет причин бороться», — заявила она.

Родители Джоанны всю жизнь прожили в доме в Альбукерке, который прославился во всем мире после выхода сериала в 2008 году. Пара долгое время защищала недвижимость от съезжающихся к месту фанатов шоу.

Джоанна планирует продать дом Уолтера Уайта за $4 млн — несмотря на то, что средняя цена подобных построек в районе составляет $340 тыс. Собственница надеется выручить за недвижимость большую сумму на фоне известности.

Площадь жилища составляет 580 кв. м. В нем четыре спальные комнаты, одна ванная и бассейн. Территория дома ограждена металлическим забором и оснащена системой видеонаблюдения, чтобы держать фанатов на расстоянии от местности.

В агентстве недвижимости рассказали, что ряд инвесторов уже присматриваются к дому. Они хотят превратить его в дом для отдыха или музей.

Ранее сообщалось, что звезду «Апокалипсиса» обязали покинуть Грецию в течение 10 дней.